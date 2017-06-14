Танцовщица Анастасия Волочкова рассказала об ограблении

Танцовщица Анастасия Волочкова рассказала, как едва не лишилась автомобиля стоимостью 15 миллионов рублей, подаренного поклонником, из-за своего нового водителя. А ведь сначала мужчина произвел на нее хорошее впечатление.

Как рассказала Волочкова в интервью "КП", водитель воровал у нее деньги - миллионы, не довозил подарки друзьям и даже опаивал ее снотворным. По словам балерины, она постоянно чувствовала себя очень плохо и не могла понять почему. Как выяснилось, дурачить Волочкову водителю помогала его супруга.

Танцовщица решила, что все это ее бывшему водителю просто так с рук не сойдет и она напишет заявление в полицию.