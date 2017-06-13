Дане Борисовой в день рождения разрешили позвонить дочери

Сегодня звезда 90-х празднует день рождения, правда, в этот праздничный день Борисова находится вдали от своей семьи. Как известно, Дана проходит лечение от наркотической зависимости в одной из клиник Таиланда.

В связи со своим днем рождения, Дана Борисова получила возможность связаться с родной дочкой, которую сейчас опекает её бывший супруг. Звезда опубликовала в Instagram фото и написала о том, как сильно скучает по дочке, и поблагодарила людей за то, что спасли ее.

Дочь Даны Борисовой — Полина посвятила маме стихотворение собственного сочинения, трогательно поздравив ее с днем рождения. В комментариях к видео пользователи соцсети пожелали Борисовой поскорее закончить лечение и вернуться к дочери, которая ее так ждет.