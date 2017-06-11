Организаторы «Евровидения-2017» до сих пор не рассчитались с певицей Русланой

Певица Руслана до сих пор не может получить гонорар, обещанный ей за выступление на состоявшемся месяц назад в Киеве «Евровидении». Об этом артистка рассказала украинским СМИ.

По словам певицы, организаторы музыкального конкурса должны ей 400 тысяч гривен, этих денег она пока не увидела. Также Руслана сообщила, что сама покупала сценический реквизит для своего номера. Устроители «Евровидения» покрыли лишь малую часть ее расходов.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Руслана отреагировала на скандал, произошедший перед началом «Евровидения» - часть билетов на мероприятие отпечатали на русском языке. Певица призвала своих соотечественников приобретать только «украинские» билеты.