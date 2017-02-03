Кайли Миноуг застукала жениха с другой и отменила свадьбу

Популярная певица Кайли Миноуг, на 48-м году жизни собиравшаяся замуж за 29-летнего актера Джошуа Зассе, решительно заявила: свадьбы не будет. Певица разорвала помолвку и вернула жениху кольцо после того, как застала его с другой.

Оказалось, молодой актер закрутил роман на стороне со своей коллегой по сериалу “Завтра не будет”, 34-летней Мартой Миланс. И хотя Зассе уверял невесту, что порвал с любовницей, Миноуг была непреклонна. Она закатила жениху скандал и прогнала из своего особняка, куда он уже успел перебраться, пишет “Комсомольская правда”.

В окружении певицы говорят, что она очень переживает из-за измены, ведь на какое-то время она поверила, что встретила свою половинку, и даже планировала после свадьбы взять фамилию жениха.

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