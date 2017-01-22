Супруг Пелагеи сообщил, что у них родилась дочь

Накануне, 21 января, в семье хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина и популярной исполнительницы Пелагеи родилась дочка. Об этом во время матча всех звезд КХЛ и московского ЦСКА в Уфе рассказал счастливый отец.

В перерыве матча, в котором Телегин отличился голом против дивизиона Боброва (общий счет 6:2 в пользу сборной дивизиона Тарасова), хоккеисту вручили фигурку неваляшки. Иван сообщил журналистом, что дочку назвали Таисией.

Телегин и Пелагея поженились этим летом. Сразу после свадьбы певица отказалась участвовать в шоу «Голос» в качестве наставницы. А вот поболеть за мужа приходила вплоть до 8-го месяца беременности. Для 30-летней Пелагеи это первый ребенок, но не первое замужество. В 2012 году артистка развелась с экс-режиссером телешоу "Comedy Women" Дмитрием Ефимовичем. У 24-летнего Телегина подрастает сын от гражданского брака со стриптизершей.



