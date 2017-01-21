Джигурда потребовал,чтобы его содержала бывшая жена

Скандальный актер Никита Джигурда не перестает удивлять. На этот раз он потребовал, чтобы его бывшая супруга Марина Анисина, с которой он в данный момент находится в процессе развода, оплачивала его содержание.

Джигурда не скрывает, что нигде не работает, а все накопления уходят на адвокатов: он не только разводится с Анисиной, но и пытается отсудить наследство бизнесвумен Людмилы Браташ, которое она почему-то оставила ему, а не родной сестре. В настоящий момент процесс по этом делу приостановлен: суд потребовал от Джигурды предоставить не копию завещания, а оригинал, и это выполнять требование актер пока не спешит.

Но у актера оказался припрятан очередной козырь. Как рассказал Джигурда корреспондентам НТВ, по брачному контракту, который они с супругой заключили еще девять лет назад, Анисина должна теперь его содержать.

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