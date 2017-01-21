Синие, зеленые, розовые волосы - казалось бы, поклонники российской актрисы и певицы Настасьи Самбурской должны были бы уже привыкнуть к постоянным сменам имиджа взбалмошной звезды, но такого сюрприза от нее мало кто ждал.

На своей странице в Instagram Самбурская опубликовала снимок, который в короткие сроки набрал больше шести тысяч комментариев и сорок тысяч лайков. Все дело в том, что на нем звезда щеголяет с абсолютно лысой головой. Как объяснила сама актриса, она поспорила с другом, что если наберет восемь миллионов подписчиков в Instagram, то побреется налысо. Слова с делом не разошлись, так что теперь поклонники Самбурской ожидают, когда число подписчиков перевалит за девять миллионов, чтобы посмотреть, какую еще выходку совершит проигравшая и в этом споре звезда.

Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Янв 21 2017 в 3:29 PST

Читайте также:

Другие новости шоу-бизнеса

См. все новости дня