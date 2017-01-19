Герой сериала «Ментовские войны» Александр Устюгов, ставший известным благодаря роли неподкупного подполковника Шилова из «убойного отдела», встретил этот Новый год в одиночестве, о чем совсем не жалеет.

Когда-то ради наследницы гендиректора авиационного холдинга "Сухой" Игоря Озара – Анны - он развелся с супругой, актрисой Яниной Соколовской, от брака с которой у него есть дочка Евгения. Видимо, полтора года отношений с женщиной стали для 40-летнего Александра роковыми. Именно столько времени продлился его первый брак, столько же он вместе с Анной Озар.

Молодые люди познакомились на съемках клипа для его музыкальной группы "Ekibastuz". Девушку пригласили на съемки в качестве сценариста. В итоге бурный роман закончился походом в ЗАГС.

Перед Новым годом 29-летняя супруга удалила все совместные снимки из соцсетей и вернула себе статус «не замужем» и девичью фамилию. Устюгов стал появляться на публике без обручального кольца. «Экспресс газете» актер рассказал, что Новый год встретил в одиночестве у себя дома в Петербурге с бутылкой виски, и чувствовал себя при этом прекрасно.

Напомним, Устюгов снялся в двух крупных современных блокбастерах - «28 панфиловцев» и «Викинг».





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