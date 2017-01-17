Эпатажный Никита Джигурда сделал откровенно признание, заявив в соцсетях, что за участие в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» ему заплатили 600 тысяч рублей.

В том эфире ведущий программы Борис Корчевников всячески провоцировал Джигурду на драку, по утверждению которого, телевизионщики многое вырезали из показа. Напомним, выпуск от 11 января был посвящен громкому разводу Джигурды с фигуристкой Мариной Анисиной и наследству покойной миллионерши Людмилы Браташ.

По утверждению Джигурды, его «пытается вывести из игры» некая мафия, которая хочет снять со счета его бывшей жены семь миллионов евро. Шоумен считает, что продюсеры программы связаны с этой группой лиц, а ведущий «Прямого эфира» выполняет то, что ему велят свыше.

По версии Джигурды, перед Борисом Корчевниковым поставили задачу спровоцировать его на драку. Якобы по телевизору не показали, как Корчевников в конце съемки снимает с него очки, шляпу и кричит: «Пошел вон из студии!». Также зрители не увидели момент, когда за Джигурду заступился психиатр, рассказал он порталу dni.ru. Шоумен считает, что его норовили не только дискредитировать, но и упечь в «дурку».





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