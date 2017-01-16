Певица Анастасия Стоцкая сообщила радостную новость

Знаменитая российская певица Анастасия Стоцкая поделилась с фанатами радостной новостью.

В скором времени артистка станет матерью во второй раз - уже в феврале женщина уйдет в декретный отпуск. На своей страничке в социальной сети Анастасия Стоцкая опубликовала фотографию, на которой она держит руки на округлившемся животе и подписала снимок: "Счастье женщина не может скрывать бесконечно... Вот и скоро вылупится мой птенчик!".

Поклонники певицы порадовались за свою любимицу и засыпали ее поздравлениями, а также пожеланиями здоровья будущему малышу и его маме.