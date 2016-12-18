16-летняя дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Лёля (так называют девушку в семье) проводит каникулы в Тбилиси в гостях у бывшего мужа мамы Кахи Толордава. Их совместное фото опубликовала в Instagram сама Лариса.

В большинстве своем поклонники положительно восприняли родственные связи в семье Гузеевой, но нашлись и такие, кто недоуменно вопрошает, "куда же смотрит родной отец девочки" Игорь Бухаров.









Во втором браке Лариса Гузеева родила сына от Кахи Толордава. Однако почти сразу после рождения первенца супруги расстались. Сейчас Георгию 25 лет. В отличие от своей известной матери, сын часто ездит к отцу в Грузию. Второго ребенка актриса родила в 40 лет от одного из самых известных рестораторов России Игоря Бухарова. Ольгу долгое время воспитывала бабушка, мать Ларисы, приехавшая на помощь из Оренбурга. Девочка, редко видевшая мать, пропадавшую на съемках, называла мамой бабушку. Актриса очень горько воспринимала это.

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