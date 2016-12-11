Татьяна Навка хочет седьмого ребенка

У прославленной фигуристки Татьяны Навки и ее супруга, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, шестеро детей от разных браков, при этом супруги воспитывают только одну общую дочь. Но Татьяна хочет родить еще ребенка.

Многие не знают, что Дмитрий Песков – многодетный отец, у которого за плечами уже два официальных брака, в которых рождено четверо детей (трое сыновей Николай, Мик, Дени и дочь Лиза). У Татьяны от брака с Сергеем Жулиным – 16-летняя дочь Александра. Общую дочь супругов зовут Надежда, девочке уже почти два с половиной года.

Несмотря на сильную занятость, супругам удается уделять внимание всем детям и проводить с ними свое свободное время. Фигуриста рассказала StarHit о том, что для нее самым сильным допингом в жизни является любящий муж и дети. Навка поделилась своей мечтой: спортсменка хочет родить еще одного ребенка. Правда, муж не знает, что любимая цифра Татьяны – 7 и пока не догадывается о желании супруги.





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