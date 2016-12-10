Бэкхемы стали богаче, чем британская королева

Семейная чета Бэкхемов стала богаче, чем королева Великобритании Елизавета II.

В настоящий момент Дэвид и Виктория располагают 500 миллионами фунтов, а состояние королевы оценивается в 340 миллионов, сообщает сегодня авторитетное издание Fortune.

Напомним, ранее бывшая вокалистка Spice Girls Виктория Бэкхем переквалифицировалась в дизайнера и стала весьма успешной - ее одежда пользуется большой популярностью. Ее супруг Дэвид в прошлом являлся самым высокооплачиваемым футболистом мира, а сейчас зарабатывает в основном на рекламных контрактах. Его личное состояние достигает отметки в 270 миллионов фунтов.