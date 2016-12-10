На грядущей церемонии "Оскар" может произойти казус - в номинациях "Лучший актер" и "Лучшая актриса" может победить один и тот же человек.

В этом случае это будет первый подобный случай в истории киноакадемии. Как сообщает издание The Independent, американский актер-мультисексуал Келли Мантл может стать обладателем "Оскара" в мужской и женской номинации за роль проститутки-транссексуала в картине Confessions of a Womanizer.

Интересно, что артист родился мужчиной, однако его гендерная идентичность меняется от врожденной к противоположной с течением времени.