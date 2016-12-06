Супруг Эвелины Бледанс сбросил почти 50 кг

Знаменитая российская актриса Эвелина Бледанс рассказала о том, что ее супруг Александр Семин экстремально похудел.

За минувший год мужчина, по словам артистки, сбросил целых 48 килограммов. Бледанс с гордостью добавила, что ее муж намерен и дальше бороться с лишним весом, чтобы стать еще более стройным и здоровым. Под совместным снимком с Александром Эвелина написала, что он похудел "на целого человека".

Бледанс также раскрыла "тайну" столь эффективного похудения супруга. Оказалось, что Семин отказался от сладкого и мучного, а также начал заниматься спортом.