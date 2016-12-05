Прошлой зимой Стас Михайлов впервые провёл "Народный корпоратив" - шоу абсолютно нового формата, прошедшее при полном аншлаге. Учитывая громкий успех этого необычного концерта и многочисленные восторженные отзывы зрителей с просьбами повторить шоу, нет ничего удивительного в том, что Михайлов решил вновь устроить в Олимпийском так полюбившийся его поклонникам "Народный корпоратив". Итак, 17 декабря 2016 года, СК Олимпийский, Стас Михайлов приглашает на "Народный корпоратив 2"!

В прошлом году исполнитель подготовил для зрителей не только программу из любимых и совсем новых песен, но и множество сюрпризов - от эффектного видеоряда, светового шоу и неожиданных дуэтов со звёздными гостями до розыгрыша автомобиля. Чего ожидать в этом году? Эта информация пока держится в секрете, но в том, что программа будет не менее насыщенной, чем прошлой зимой, сомневаться не приходится. Как и в том, что поклонники Михайлова услышат свои самые любимые песни, а также станут свидетелями громких премьер.

Всего ожидаются премьеры сразу 8 песен, а также 3 новых клипа – в том числе видео на композицию "Ты все", которая уже успела стать хитом и возглавляет чарты российских радиостанций. Клип на эту песню для Стаса снял знаменитый режиссер Алан Бадоев, сотрудничающий с самыми яркими звездами шоу-бизнеса. Видео было снято в Берлине, во время успешного гастрольного тура Михайлова по 12 городам Германии. Еще один клип – на песню «Там за горизонтом» впечатлит зрителей эффектным видеорядом, глобальностью размаха и захватывающим сюжетом, в котором красивая любовная история проходит через несколько исторических эпох.

В этом году повторится один из главных моментов прошлогоднего "Народного корпоратива" – розыгрыш автомобиля. Самому удачливому из зрителей шоу выпадет шанс уехать домой на новом авто!

Кроме того, поклонников Стас Михайлова ждёт невероятный сюрприз - возможность познакомиться и пообщаться с исполнителем лично! Помимо билетов на "Народный корпоратив 2", в продажу поступит специальная vip-опция: "банкет с артистом". Те, кто приобретёт данный тип билетов, отправятся после концерта на ужин с исполнителем и получат профессиональную фотосессию.

Напомним, что в прошлом декабре предновогоднее шоу Стаса Михайлова собрало 16 000 зрителей. Формат "народного корпоратива" артист, по его словам, выбрал для того, чтобы дать своим поклонникам возможность провести время не в официальной, а наоборот, в самой что ни на есть расслабленной обстановке: подпевать любимым хитам, танцевать и вообще свободно выражать свои эмоции. В этом году все перечисленное, несомненно, приветствуется! Встречаемся на самом грандиозном корпоративе этой зимы 17 декабря!









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