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Рэпер Баста отслужил литургию в храме под Петербургом

26 ноября 2016, 18:25 [ «АН-онлайн» ]

Рэпер Баста отслужил литургию в храме под Петербургом
Фото: pixabay.com

В достаточно непривычным образе увидели поклонники российского рэп-исполнителя Басты своего кумира. Вместо обычных кепки и спортивного костюма на рэпере оказалась ряса священника. 

Как выяснилось, Василий Вакуленко, известный любителям рэпа под псевдонимом Баста, приехал в Гатчину поздравить с днем рождения епископа Митрофана, с которым они оказались не только земляками, но и давними друзьями. Еще будучи подростком, Вакуленко был в церкви пономарем, пел в церковном хоре и прислуживал при богослужениях.

На службе в храме Вакуленко тоже был не в качестве прихожанина. Как уточнили в епархиальном управлении, Баста присутствовал как гость “в священном сане”. Отмечается, что в богослужении он участвовал в качестве иподьякона и отслужил литургию.

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