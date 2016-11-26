Рэпер Баста отслужил литургию в храме под Петербургом

В достаточно непривычным образе увидели поклонники российского рэп-исполнителя Басты своего кумира. Вместо обычных кепки и спортивного костюма на рэпере оказалась ряса священника.

Как выяснилось, Василий Вакуленко, известный любителям рэпа под псевдонимом Баста, приехал в Гатчину поздравить с днем рождения епископа Митрофана, с которым они оказались не только земляками, но и давними друзьями. Еще будучи подростком, Вакуленко был в церкви пономарем, пел в церковном хоре и прислуживал при богослужениях.

На службе в храме Вакуленко тоже был не в качестве прихожанина. Как уточнили в епархиальном управлении, Баста присутствовал как гость “в священном сане”. Отмечается, что в богослужении он участвовал в качестве иподьякона и отслужил литургию.

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