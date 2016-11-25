Моника Беллуччи получила Орден Почетного Легиона

Знаменитая итальянско-французская актриса Моника Беллуччи получила высшую награду Франции.

Роскошную брюнетку удостоили Ордена Почетного Легиона, который она получила из рук президента страны Франсуа Олланда в Елисейском дворце. Фанаты Беллуччи в восторге - наконец творчество 52-летней актрисы оценили по достоинству! Снимок с торжественной церемонии красотка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram.

За свою долгую карьеру в кинематографе Моника Беллуччи завоевала множество наград, в частности, премию "Сезар", приз MTV Award и многие другие.