Джей Ло в свои 47 лет с не перестает волновать и радовать своих поклонников и подписчиков в «Инстаграм», - а их, между прочим, более 53 миллионов. Дженнифер Лопес всем дает «пищу для восторгов».

Американская актриса-певица-танцовщица-модельер и т.д. построила специальный дом, чтобы хранить там призы и награды, но подписчиков Instagram наградами не удивишь, поэтому Джей Ло регулярно затмевает своими фотосессиями Ким Кардашьян, пишет «Российская газета».

Очередное селфи из постели актрисы взбудоражило социальные сети. Дженнифер снялась в откровенном наряде, разумно дозируя наготу и в то же время давая изрядную почву восторгу.

Актриса опять добилась цели: селфи собрало 45 тысяч восторженных комментариев.