Тарасов заявил, что Бузова пьет

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что его супруга Ольга Бузова, с которой он расстался некоторое время назад, пьет.

Недавно в сети появился ролик, на котором телеведущая безутешно плачет, разговаривая по телефону. Поклонники Бузовой решили рассказать Тарасову о том, что его бывшая возлюбленная страдает, однако спортсмена такое проявление чувств "не проняло". Он заявил, что Ольга плачет из-за того, что просто перепила.

После столь жесткого ответа фанаты ведущей программы "Дом-2" обвинили футболиста в отсутствии воспитания и заявили, что некрасиво унижать свою жену. Эти слова, однако, никак не повлияли на мнение Дмитрия Тарасова.