Утром в воскресенье, 13 ноября, стало известно, что в одной из московских больниц скончался участник проекта "Голос" Андрей Давидян.

О смерти музыканта сегодня сообщает новостной портал Life. Ранее стало известно, что участник второго сезона популярного телевизионного проекта "Голос" Андрей Давидян был экстренно доставлен в Боткинскую больницу в Москве. 60-летний певец якобы перенес инсульт и впал в кому.

В настоящий момент нет никакого официального подтверждения данной информации, однако информация о том, что артист находится в тяжелом состоянии была опубликована на его официальной страничке в социальной сети Facebook.