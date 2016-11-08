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Хирурги отрезали Деми Мур слишком много кожи - актриса не может улыбаться

8 ноября 2016, 15:51 [ «АН-онлайн» ]

Хирурги отрезали Деми Мур слишком много кожи - актриса не может улыбаться
фото: globallookpress.com

Всемирно известная голливудская актриса, бывшая супруга Брюса Уиллиса и Эштона Катчера Деми Мур сделала очередную пластическую операцию, которая существенно изменила ее внешность, но не в лучшую сторону.

Недавно Мур появилась на премьере одного из фильмов, и публика была изумлена, увидев лицо жгучей брюнетки - создавалось впечатление, что женщина или вколола слишком много ботокса или отрезала при помощи хирургов чрезмерно большое количество обвисшей кожи. Из-за этого кожный покров на лице Деми Мур оказался натянут, вследствие чего актриса не может полностью закрыть рот и перестать "улыбаться".

Никто не станет спорить, что 53-летняя Мур выглядит на 15-20 лет моложе своего реального возраста, однако стоит ли такая красота подобных мучений - большой вопрос.

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ЕТ


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