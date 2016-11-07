Волочкова вновь отличилась - в этот раз на детском концерте

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова вновь отличилась - в этот раз на благотворительном детском концерте.

Танцовщица пришла на мероприятие в качестве певицы, надев весьма странный наряд. Волочкова незамедлительно опубликовала запись с выступления на своей страничке в Instagram и моментально вызвала бурную общественную реакцию. Дело в том, что балерина надела черную мини-накидку с разрезами до середины бедра и в таком виде показалась перед детьми.

Ряд подписчиков звезды безапелляционно заявил, что подобный наряд следует носить исключительно в стриптиз-клубе, а уж никак не на детском празднике. Конечно, среди фолловеров нашлись и те, кто рьяно защищал индивидуальность своей любимицы.