Киркорова снова обвинили в плагиате

Популярный российский певец Филипп Киркоров в очередной раз был обвинен в плагиате. На этот раз французская группа “Space” обнаружила подозрительное сходство песни “Жестокая любовь” с одной из своих композиций.

Лидер группы Дидье Маруани обратился в Московский городской суд с иском о защите авторских прав. В иске указано, что песня Киркорова “Жестокая любовь” - это написанная Маруани композиция Symphonic Space Dream, в которую были внесены некоторые изменения. В ходе проведения экспертизы специалисты действительно обнаружили частичные заимствования из композиции “Space”. По заключению экспертов, процент плагиата составил около 43% музыкального материала.

“Space” оценили моральный вред и ущерб от нарушения авторских прав в 75 миллионов рублей.