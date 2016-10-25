Анисина подала в суд заявление на развод с Джигурдой

Информация о том, что звездная семья Джигурды и Анисиной может распасться, уже будоражила россиян в начале этого года. Тогда артист выдвинул обвинение своей супруге, заподозрив ее в измене. Однако позже страсти улеглись, и пара передумала разводиться.

Теперь, похоже, конфликт вспыхнул с новой силой. На этот раз Анисина предъявила претензии мужу. По ее словам, он безответственно относится к семье. А их взгляды на воспитание детей, да и вообще на роли супругов, кардинально расходятся, сообщает life.ru.

Спортсменка также не пожелала больше терпеть ссоры, которые возникают из-за недопонимания. Она подала в суд заявление о разводе.