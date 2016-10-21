В США выйдут альбомы с неизвестными песнями Принса

Студия звукозаписи Warner Bros. Records намерена выпустить в 2016 и 2017 годах два альбома с неизвестными широкой публике песнями американского музыканта Принса (Принс Роджерс Нельсон), который умер в апреле 2016-го.

Первый диск с неизвестными ранее композициями назовут "Prince 4Ever", и он поступит в продажу 22 ноября. В сборник войдут 40 известных произведений вокалиста, мультиинструменталиста и композитора, но и две композиции, ранее не звучавшие - "Batdance" и "Moonbeam Levels".

А еще к пластинке будут прилагаться снимки, сделанные фотографом Хербом Риттсом. В начале 2017 года Warner Bros. Records собирается переиздать знаменитый альбом Принса "Purple Rain" (1984), в обновленную версию диска войдет ряд неизвестных песен.

Музыкант Принс стал известен в 1982 году после выхода альбома "1999". Считалось, что по популярности в США он уступает только Майклу Джексону (1958-2009). Принс – лауреат "Оскара", "Грэмми" и "Золотого глобуса".