Солистка группы «Город 312»: Я знаю, сколько стоят лекарства

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко (известная под псевдонимом Ая) рассказала «Аргументам недели» о том, что считает здравоохранение самым проблемным участком в нашей социальной среде.

«К сожалению, у меня этим летом умерла мама, и я не понаслышке знаю, что такое система здравоохранения, – говорит певица. – Мама была диабетик второго типа, и мне известно, сколько стоят лекарства последнего поколения, которые более щадяще действуют на организм. Мне искренне жаль людей, которые вынуждены сидеть на лекарствах каждый день. И при этом препараты ещё и стоят каких-то баснословных денег. Люди в этом плане должны быть равны и защищены вне зависимости от того, сколько денег получают. Если ты миллионер или ничего не зарабатываешь, у тебя должна быть одинаковая возможность приводить свой организм в порядок. Зачем нам весь этот показной пафос? Давайте вылечим людей. Ведь многим можно помочь. Социально незащищены сегодня инвалиды и пенсионеры. В большинстве случаев у них нет средств для покупки лекарств. В общем, должна поменяться шкала приоритетов!».

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