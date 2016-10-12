В Подмосковье обокрали актера Александра Домогарова

Сегодня стало известно, что в Истринском районе Подмосковья был ограблен знаменитый российский актер Александр Домогаров.

Домушники вынесли из коттеджа звезды несколько пар дорогих часов и драгоценности. Как пишет портал Life, об ограблении сообщили соседи Домогарова, которые тоже стали жертвами воров. Предполагается, что злоумышленники проникли в дом актера при помощи отмычки.

Александр Домогаров незамедлительно прибыл на место ЧП и был опрошен оперативниками. В настоящий момент полиция занимается поисками преступников.

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