Валентин Юдашкин пропустил собственный показ в Париже из-за экстренной операции

После того, как всемирно известный российский кутюрье не появился на собственном показе на Парижской неделе моды, поползли слухи, что он болен раком. К тому же в последнее время Юдашкин и вправду неважно выглядел.

Серьезная болезнь, действительно, помешала 52-летнему модельеру принять участие в показе коллекции, но это не то, о чем писали «желтые издания». Оказывается, Юдашкин, госпитализированный прямо накануне показа, перенес экстренную операцию на почках, а сейчас проходит курс реабилитации в Москве. По словам его близкого друга, продюсера Максима Фадеева, оперировали известного кутюрье за границей.

Юдашкин принес извинение публике на французском языке за свое отсутствие на Неделе моды в Париже в своем видеособщении. Так что презентацию пришлось готовить его дочери Галине Максаковой, которая является арт-директором модного дома Valentin Yudashkin. После показа коллекции отца она вышла на подиум вместе с маленьким сыном Анатолием, пишет «СтарХит».

В Москве рядом с Валентином сейчас находятся его жена Марина и мать Раиса Петровна.













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