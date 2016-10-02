Мария Ситтель дала имя пятому ребенку

В конце сентября известная телеведущая Мария Ситтель родила пятого ребенка. Малышка появилась на свет в клиническом госпитале «Лапино». И вот счастливые многодетные родители придумали ей имя.

Младшую дочку назвали Екатериной. В семье бизнесмена Александра Терещенко и телеведущей Марии Ситтель уже подрастали четыре ребенка: дочь Дарья (1995 г.р.) от первого брака, сыновья Николай (2013 г.р.), Савва (2012 г.р.) и Иван (2010 г.р.).

40-летняя Мария совсем не выглядит домашней хозяйкой и многодетной мамой: всегда ухожена, обаятельна, доброжелательна. Она – не только лицо канала «Россия», где ведет программу «Вести» и появляется в обозревательном проекте «Специальный корреспондент», но и участница многих телешоу: «Форт Боярд», «Танцы со звездами», на котором заняла первое место и получила путевку на международное шоу «Танцевальное Евровидение». Ситтель снялась в сериале «Богиня прайм-тайма». Журналистка также преподает в МИТРО.

Большая семья не повод забывать о работе, считает телеведущая. Обычно Ситтель быстро возвращается на телеэкраны после очередного декрета. Наверное, так будет и в этот раз.





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