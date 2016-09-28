По мнению Волочковой, ее подписчики не имеют мозгов

Анастасия Волочкова решила проверить статистику посещений ее страницы в Instagram подписчиками. Проанализировав полученные сведения балерина пришла к выводу, что ее подписчики "не имеют мозгов".

Оказывается, большинство интересуется ее жизнью больше, чем своей собственной. Что, по всей видимости, ее радует, ведь она "интересна". Звезду обижает равнодушие поклонников к публикации видео со своих тренировок, что свидетельствует, по мнению балерины, о низком интеллектуальном уровне. Ведь ее титанический труд никто не оценивает по достоинству.

"Так что, любимые мои, пишите, осуждайте, ставьте лайки или не ставьте.. А я иду вперед! Чтобы вам не дать скучать!", - написала Волочкова.

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