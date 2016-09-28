Мария Ситтель в пятый раз стала мамой

Телеведущая программы "Вести" на канале "Россия" Мария Ситтель родила девочку. Для нее это пятый ребенок. Мария уже успела выписаться из больницы и забрать новорожденную дочку домой, к папе.

Ситтель обычно быстро возвращается на телеэкраны после очередного декрета. При этом быстро приходит в норму после родов и выглядит потрясающе.

У Ситтель есть дочь от первого брака Даша и сыновья Савва, Иван и Николай.

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