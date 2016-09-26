Украинская певица Ани Лорак и ее супруг Мурат Налчаджиоглу приобрели жилье и открыли бизнес в Москве. Украину они при этом покидать не думают. Об этом рассказал сам бизнесмен в одной из телепередач.

Ани давно хотела квартиру в столице. Певица в последнее время все чаще работает в России и ей нужно место, где бы она могла в любой момент остановиться. Помимо жилья, звёздная пара приобрела автомобиль с личным водителем и командой охранников.

Турецкий бизнесмен, владеющий в Киеве загородным комплексом "Бирюза", рестораном на воде "Мангал" и клубом "Dali Park", в интервью "Светской жизни" рассказал: "Да, мы квартиру приобрели. Машину приобрели. Есть водитель, есть охрана, есть менеджмент. Я открыл свою компанию там, тоже чем-то занимаюсь".

Ранее стало известно, что популярная певица Ани Лорак и ее муж Мурат Начаджиоглу, отпраздновали Новый год в Европе, а когда пришло время возвращаться, выяснилось, что у мужчины нет нужных документов для въезда в Россию.





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