Брэд Питт не стал молча слушать обвинения Анджелины Джоли

Голливудский актер Брэд Питт не пожелал молча слушать обвинения Анджелины Джоли.

Он заявил, что женщина подвергает их шестерых детей весьма серьезному риску в связи с поднятой в прессе шумихой. Как уточняют источники, близкие к окружению Питта, актер убежден, что их общие с Анжелиной Джоли дети находятся в опасности из-за ее неадекватного поведения. После того, как Джоли обвинила мужа в плохом исполнении отцовских обязанностей, поскольку он якобы подвержен вспышкам гнева, внимание журналистов стало просто невыносимым для детей.

Как сообщает портал TMZ, по мнению Брэда Питта, его супруга самостоятельно создала ад, пытаясь стать единственным опекуном ребят.

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