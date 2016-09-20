Популярная российская певица, экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова опубликовала открытое письмо на своей страничке в социальной сети Instagram после скандала с высказыванием об особенных детях.



Певица решила извиниться за свои слова, однако после того, как в ее адрес посыпались угрозы и даже обвинения, Казанова опубликовала новый пост, в котором сказала пару слов "напоследок". Выяснилось, что артистка не чувствует ни капли стыда или вины за свои слова, также она не испытывает сожаления. "Я искренна как никогда. Суд людской и общественное мнение значат для меня сейчас как никогда мало", - завершила свое признание Сати Казанова. Недоброжелателям, которые пожелали ей родить таких же "кривых и косых детей", певица ответила, что если Бог даст ей такого ребенка, она надеется, что у нее хватит любви и мудрости вырастить его и не слушать чьи-то случайно оброненные слова.

Читайте также:

Сати Казанова на год перенесла свадьбу с 55-летним женихом

Сати Казанову заподозрили в романе с Эмином Агаларовым



