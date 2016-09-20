Муж Нади Михалковой перед разводом признался в любви к её сестре Анне

Муж актрисы Нади Михалковой режиссер Резо Гигинеишвили перед их разводом признался в любви к её старшей сестре Анне. Причем супруг Михалковой-младшей сделал это публично.

В последние дни гуляют слухи о расставании Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили. Эти слухи участились после того, как Анна Михалкова признала, что в семье сестры не все ладится, а недавно Надя и Резо порознь приехали на церемонию «Человек года» и не разговаривали друг с другом весь вечер.

На днях сплетников заинтересовала подпись к фотографии Анны Михалковой в соцсети. Ее оставил Гигинеишвили. «Люблю тебя! Захотелось тебя снимать в кино!» — написал режиссер.

Вероятно, они поддерживают отношения, несмотря на разрыв Нади и Резо. Напомним, у Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили двое детей.

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