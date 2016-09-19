Солист Uma2rman станет отцом. Это уже пятое его чадо

Солист группы Uma2rmaH Владимир Кристовский снова станет отцом: его молодая супруга – модель Ольга Пилевская – подарит ему ребенка. Для Ольги малыш будет первенцем. Владимир очень рад своему пятому отпрыску.

Кристовский мечтает о сыне – от первой жены у него только дочери.

О беременности супруги Кристовского стало известно от близких друзей пары. Друзья рассказали, что Владимир и Ольга уже выбрали клинику для родов в Москве.

Читайте также:

Сергей Кристовский женился на матери своего ребенка.

Солист группы Uma2rmaH Владимир Кристовский и его возлюбленная Ольга Пилевская недавно отдохнули во Франции, где наслаждались местными достопримечательностями.



