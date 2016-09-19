Елизавета Боярская впервые показала лицо сына

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В Крыму водитель катера перерубил ноги дайверу винтом и скрылся
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Самолет в Бангкок из Новосибирска был задержан на десять часов
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Китай занял первое место общекомандного зачёта Паралимпиады в Рио с 243 медалями
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Иномарка врезалась в автобусную остановку в центре Москвы
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На востоке Москвы загорелась квартира, есть пострадавший
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В Варшаве российский самолет задел другой авиалайнер
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Мутко заявил, что у него нет мыслей об отставке
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В Киеве трагически погиб замглавы администрации президента Украины
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В Крыму на избирательных участках отключено электричество
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В Нижегородской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
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В Комсомольске-на-Амуре избиратель скончался, не дойдя до кабинки
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В Киеве у посольства РФ жестоко избит россиянин
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Двухлетнего россиянина в Таиланде едва не убила медуза
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ЦИК привел первые данные о явке на выборах в Госдуму РФ
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Утяшева и Хоркина выступили в шоу Немова, Кабаева наблюдала с трибуны
|18.09 11:36
Бывший глава Пентагона призывает предоставить Украине оружие для сдерживания России
|18.09 10:57
В Белгороде мертвый мужчина обнаружен на лавочке около избирательного участка
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Зафиксированы нарушения на выборах в Госдуму РФ