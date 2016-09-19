Елизавета Боярская впервые показала лицо сына

Знаменитая российская актриса Елизавета Боярская перестала скрывать лицо своего четырехлетнего сына Андрея.

Снимок в социальной сети опубликовала супруга Вениамина Смехова - режиссер Галина Аксенова. На фотографии запечатлены Михаил и Елизавета Боярские, сын актрисы Андрей, Вениамин Смехов и Ксения Раппопорт. Интересно, что до этого момента в сети не было ни одного снимка с лицом маленького мальчика - Боярская не пожелала, чтобы за ее сыном пристально следили журналисты.

Пользователи сети в настоящий момент активно обсуждают сходство ребенка с матерью и отцом - актером Максимом Матвеевым.

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