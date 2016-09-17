Вся семья Жанны Фриске очень тяжело переживает смерть любимой дочери и сестры. Младшая сестра певицы Наташа Фриске признается, что думает о сестре каждый день. Периодически она опубликовывает в социальной сети фотографии Жанны.

"Родная моя, 1 год и 3 месяца прошло… не проходит дня, ни минутки, чтобы я не думала не вспоминала тебя… как же без тебя тяжело… так хочется тебе позвонить и все-все рассказать", - подписала фото, на котором певица снята за столиком в ресторане, Наталья Фриске.









Жанны Фриске ее стало минувшим летом. Ей было лишь 40 лет. Родители и сестра Жанны не имеют возможности встречаться с ее единственным сыном, родившимся за несколько месяцев до страшной болезни. Отец Платона Дмитрий Шепелев и семья Фриске никак не наладят отношения.

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