Певица Любовь Успенская готовится к концерту в США на пляже. Артистка решила совместить американские гастроли и отдых. В Москве наступила осень. А Успенская наслаждается солнцем и морем.

Певица специально прилетела в Америку за несколько дней до первого концерта, чтобы понежиться на одном из знаменитых пляжей. 62-летняя звезда шансона сфотографировалась на пляже в купальнике и опубликовала снимок в соцсети. Известно, что певица посвящает много времени своему телу, поэтому она смело выставила откровенное фото. У Успенской в рационе только полезная еда, она занимается йогой.









Действительно, фигура Любы Успенской не имеет никаких недостатков. Поклонники певицы написали восторженные отзывы, заметив, что их кумир находится в шикарной форме.

(ФОТО: соцсети)

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