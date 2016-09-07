Волочкова готовится к роли недалекой танцовщицы

Анастасия Волочкова будет покорять новые вершины актерского мастерства. В новом комедийном спектакле, основанном на произведении Гарсона Кейнина "Новорождённая", звезда сыграет глупую танцовщицу.

По сюжету ее любовником будет русский миллионер, который пригласит для избранницы преподавателя для обучения девушки изысканным манерам.

Репетиции еще не начались, но премьера спектакля под рабочим названием "Уроки любви" уже запланирована на середину ноября текущего года.

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