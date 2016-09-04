СМИ сообщили о том, что Сильвестр Сталлоне умер от передозировки

Ряд западных СМИ опубликовал информацию о том, что знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне скончался в собственном доме от передозировки.

Фанаты артиста пришли в ужас от такой новости. Как сообщает издание Mirror, информация о смерти Сталлоне оказалась фейком - на самом деле он по-прежнему ведет активный и здоровый образ жизни и демонстрирует в Instagram свои снимки с дочерью. Однако это не вполне убедило подозрительных поклонников - они задают вопросы о судьбе актера в социальных сетях, их можно найти по хэштегу #StalloneDead.

Выяснилось, что в Facebook появился аккаунт, якобы созданный телекомпанией CNN, на страницах которого и появилась жуткая информация.

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