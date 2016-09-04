На музыкальном фестивале «Новая волна» в Сочи с Филиппом Киркоровым произошел конфуз. Король российской эстрады выступал на сцене концертного зала «New Wave Hall» одним из первых, так что открытие ознаменовалось курьезом.

Во время исполнения «Сиртаки» у Киркорова неожиданно отключилась фонограмма. Певец попытался продолжить выступление, но техника отказывалась слушаться. И только пропустив пятерых исполнителей, Киркоров смог исполнить песню до конца, сорвав шквал аплодисментов

В этом году, на 14-й фестиваль, не приехала Алла Пугачева. Организатор «Новой волны» Игорь Крутой объяснил зрителям, что она взяла «отпуск» и в следующем году обязательно приедет в Сочи. Также пропустила конкурс по уважительной причине и Ксения Собчак, которая находится уже на большом сроке беременности.

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