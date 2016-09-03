Популярный актер Марат Башаров пришел с маленьким сыном Марселем на торжественную линейку по случаю Дня знаний в одной из школ Солнцево к своей дочери Амели. Малышу исполнился всего один месяц.

Напомним, что Марсель родился 28 июля с ростом 53 см и весом 3,41 кг.

У Башарова остались хорошие отношения с Лизой Круцко, бывшей супругой, и по совместительству директором, секретарем и агентом актера. Амели является ее дочерью.

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