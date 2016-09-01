Гости «Спасской башни» увидят дуэт певицы Зары и Мирей Матьё

В первые дни сентября в Москве проходит ставший уже традиционным военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Его постоянная гостья — легенда французской эстрады Мирей Матьё, но в этот раз она выйдет на Красную площадь не одна, а вместе с российской певицей Зарой.

Звезды России и Франции исполнят знаменитую песню «Padam…Padam…», которую когда-то пела великая Эдит Пиаф. В среду на Красной площади можно было увидеть, а самое главное — услышать, генеральную репетицию дуэта. Зара и Мирей Матьё пели в сопровождении военного оркестра.

«Я невероятно рада, что мы будем петь вместе песню «Padam…Padam», это будет потрясающе, уверяю вас. Зара — большой профессионал, мы уже успели подружиться. Впервые мы созванивались еще в июне, и уже тогда Зара очень хорошо знала эту сложную песню и прекрасно исполняла ее по-французски», — рассказала Мирей Матьё.

Услышать дуэт Зары и Мирей Матьё можно будет вечером 2 сентября на фестивале «Спасская башня».