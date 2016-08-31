Ирада Зейналова выходит замуж

Кардинальные изменения в личной жизни ждут телеведущую Первого канала Ираду Зейналову. В ближайше время журналистка выходит замуж за своего коллегу, военного корреспондента Александра Евстигнеева.

Второй брак ожидает Ираду Зейналову, телеведущую Первого канала, которая недавно покинула «Воскресное время». 44-летняя Зейналова станет супругой Александра Евстигнеева, с которым её связывают романтические отношения уже более двух лет, сообщает Life.ru.

Никаких точных подробностей предстоящей свадьбы пока неизвестно. Но только недавно было сделано предложение руки и сердца, которое было встречено девушкой благожелательно.

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