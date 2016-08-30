На кастинг шоу "Голос" пришла 31-летняя дочь Григория Лепса, который является одним из членов жюри. Никто из наставников ею не заинтересовался, а знаменитый папа посоветовал ей продолжить усиленно заниматься вокалом.

"Все честно! Будем заниматься", - оптимистично заявила дочь певца Инга.

В общей сложности на слепое прослушивание шоу "Голос", проходившее в Москве, пришло больше 150 человек, а кастинги проходили по всей стране.

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