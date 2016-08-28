Долгоиграющее молодежное шоу "Дом-2" стремительно теряет былые рейтинги. Продюсерам приходится изобретать все новые повороты, чтобы вернуть телестройке былую популярность.

О новых возможностях "Дома-2" рассказала одна из "стареньких" участниц шоу – Екатерина Токарева в своем Инстаграм. Девушке поступило предложение на безвозмездной основе сняться в фильме про "Дом-2". Многие из участников телестройки уже снялись в новом фильме, но Катя не очень-то рвется распахивать двери своего дома для операторов шоу, сделавшего ее когда-то популярной на всю страну.

"Зная, как все переворачивает Д2 с ног на голову и искажает информацию, то и не хочется даже пускать их в свой дом! За 30 серебренников муж сказал тоже их не пустит", - объяснила поклонникам Екатерина.

Возможно, дело не только в этом, а в том, что внушительных гонораров за участие в фильме им никто не обещает. Руководство "Дома-2" объясняет это тем, что проект уже помог героям "раскрутиться" на ТV и собрать лайки в соцсетях.



