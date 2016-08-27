Сергей Шнуров представил новую песню для детской передачи

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram песню, которую он написал специально для новой детской программы. Поклонники остались в твердой уверенности - малыши полюбят песню.

Сам музыкант подписал клип так: "В принципе, я всегда писал песни для детей, только уже больших и пьяных. С добрым утром!"

Миллионы российских детей теперь будут начинать новый день с передачи "С добрым утром, малыши", которая открывается песней Сергея Шнурова.

Программа будет выходить на канале "Карусель", в ней будут задействованы те же герои, что и в "Спокойной ночи, малыши". Однако Хрюше и Степашке обновили гардероб - теперь персонажи будут носить модную и современную одежду.

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