Концерт «Руки вверх» в Калуге отменен из-за трагедии в семье солиста

Жителям Калуги не удастся насладиться концертом знаменитой группы «Руки вверх», которая была приглашена на празднование Дня города. Выступление артистов было отменено в связи с трагедией в семье Сергея Жукова.

Извещение об официальной отмене концерта группы «Руки вверх» было получено властями города Калуги. Представитель группы сообщил о том, что в семье Сергея Жукова произошла трагедия: скончался отец артиста. Именно поэтому исполнитель не сможет выступить на предстоящем праздновании в Калуге. Управление культуры ищет замену группе, выступление которой был ключевым моментом праздничной программы.

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